Петропавловск-Камчатский, , 08:10 — REGNUM Сёла Пенжинского района Камчатки не могут дождаться, когда к ним вертолётом завезут жизненно необходимые препараты. Ранее люди жаловались, что лекарства выбрасывают из вертолётов, чтобы погрузить водку, сигареты и прочие высокодоходные грузы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На сегодняшний день, 25 ноября, по прошествии двух недель, жители сёл Аянка и Слаутное вновь пожаловались в ИА Кам 24, что обещанные лекарства им так и не завезли.

После первого сообщения о том, что вместо лекарств в отдалённые сёла полуострова завозят вертолётами водку, чиновники камчатского минздрава бросились опровергать эту информацию. Они заявили, что лекарств в сёлах хватает, что коробку с лекарствами убрали из вертолёта, потому, что медикаменты были неправильно упакованы, что комиссия минздрава региона проверила наличие лекарств в медучреждениях Пенжинского района и никаких нарушений не выявила.

Однако жители жалуются на то, что лекарств по-прежнему нет. Они также продолжают настаивать на том, что лекарства из вертолётов выбрасывают постоянно, чтобы взять на борт выгодный груз, а также утверждают, что никакая комиссия минздрава к ним не приезжала.

Как сообщало ИА REGNUM, жители отдалённых северных сёл Камчатки пожаловались на то, что вместо лекарств им вертолётами завозят водку. Жизненно важных препаратов не хватает даже грудным младенцам, закончились антибиотики, прочие важные препараты.