Чокурдах, , 07:59 — REGNUM В очередной раз самолёт из Якутска в Чокурдах не привёз почту, жители последний раз получали почтовые отправления 11 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации начальника почтового отделения в Чокурдах Веры Суздаловой, последний раз почту привозили 11 ноября. В Якутске на сортировке скопилось около 600 кг разных почтовых отправлений.

Авиакомпания «Якутия» не берёт почту на борт, предпочитая перевозить коммерческий груз, пишет Ulus.media.

Жители населённых пунктов Заполярья ждут от авиакомпании разъяснений, почему ущемляются их права:

«Хотелось бы получить объяснения по этому поводу авиаперевозчика в лице АК «Якутия» и ответ на вопрос, когда же долгожданная почта прибудет в пункт вручения адресатам».

Как сообщало ИА REGNUM, Латвийская почта выделит из своей прибыли 1,7 млн евро на погашение убытков, связанных с доставкой печатаных СМИ по Латвии.