Целинное, , 07:53 — REGNUM В Курганской области в селе Целинное поздно вечером 24 ноября хлопок газа с последующим возгоранием разрушил жилой дом. Пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Зауралью.

Сообщение о возгорании дома по ул. 8 Марта, 24 в селе Целинное поступило в дежурную часть в 21:18 по местному времени (19:18 мск). В результате происшествия повреждена наружная стена. Здание на данный момент для проживания непригодно.

Жившая в доме семья — двое взрослых и двое детей — разместилась у родственников.