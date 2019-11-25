Эксплуатация месторождения «Ярегское» началась ещё в 1939 году.
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми организовано проведение доследственной проверки по факту задымления в уклонном блоке № 1 «дюСевер» нефтешахты № 1 НШУ «Яреганефть».
Девять горняков остались помогать горноспасателям.
Отметим, что из 45 горняков, которые находились на момент ЧП в шахте, 33 самостоятельно поднялись на поверхность. Пострадавших среди них нет.
Спасательная операция на шахте, где на глубине около 200 м во время буровых работ произошло задымление, продолжается.
Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ООО «Лукойл-Коми», живыми найдены все пропавшие горняки. Однако позже выяснилось, что в МЧС подтвердили, что удалось найти только одного пропавшего.
Ночью спасатели подняли на поверхность одного из трёх горняков, которые пропали при задымлении в шахте. По сообщениям СМИ, информации ещё о двоих пропавших нет.
После сообщения о задымлении на место выехали подразделения: 2 отделения Ухтинского ВГСО; Оперативная группа Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона; 2 отделения пожарно-спасательного гарнизона ГКУ РК «Управление ППСиГЗ», ФКУ «9 отряд ФПС по РК».