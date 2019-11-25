25 Ноября
 
8:36

Памятник шахтерам у входа на шахту «Яреганефть». (сс) Ivan Z.

8:29

Нефтешахта «Яреганефть». Цитата из видео «Энергия совершенства. О деятельности «ЛУКОЙЛ-Коми». lukoil.ru

8:27

Эксплуатация месторождения «Ярегское» началась ещё в 1939 году.

8:01

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми организовано проведение доследственной проверки по факту задымления в уклонном блоке № 1 «дюСевер» нефтешахты № 1 НШУ «Яреганефть».

7:59

Девять горняков остались помогать горноспасателям.

7:59

Отметим, что из 45 горняков, которые находились на момент ЧП в шахте, 33 самостоятельно поднялись на поверхность. Пострадавших среди них нет.

7:58

Спасатели. mchs.gov.ru

7:57

Спасательная операция на шахте, где на глубине около 200 м во время буровых работ произошло задымление, продолжается.

7:57

Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ООО «Лукойл-Коми», живыми найдены все пропавшие горняки. Однако позже выяснилось, что в МЧС подтвердили, что удалось найти только одного пропавшего.

7:54

Ночью спасатели подняли на поверхность одного из трёх горняков, которые пропали при задымлении в шахте. По сообщениям СМИ, информации ещё о двоих пропавших нет.

7:54

Нефтешахта «Яреганефть». 11.mchs.gov.ru

7:50

После сообщения о задымлении на место выехали подразделения: 2 отделения Ухтинского ВГСО; Оперативная группа Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона; 2 отделения пожарно-спасательного гарнизона ГКУ РК «Управление ППСиГЗ», ФКУ «9 отряд ФПС по РК».