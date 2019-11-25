Вечером 24 ноября 2019 года стало известно о задымлении в уклонном блоке №1"дюСевер» нефтешахты №1 НШУ «Яреганефть» МОГО «Ухта». На момент ЧП в шахте находились 45 рабочих. В МЧС сообщили, что после задымления пропали трое горняков.

На место сразу же выехали экстренные оперативные службы г. Ухта. Следственный Комитет начал проверку по факту задымления в нефтешахте Коми.