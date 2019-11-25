Томск, , 07:32 — REGNUM В Томской области с начала 2019 года произошло 3242 пожара. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 ноября в областном главке МЧС.

За минувшие сутки (с восьми часов утра 24 ноября до восьми часов утра 25 ноября) в регионе произошло пять пожаров. В Каргасокском районе горела баня, в Кожевниковском — сгорел мусор в здании склада.

В Томске сгорел мусор в металлическом контейнере, в Стрежевом в девятиэтажном доме сгорел мусор в мусоросборной камере. В Томском районе произошёл пожар в одноэтажном шлакоблочном строении.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года в Омской области зарегистрировано 550 пожаров из-за печей.

Читайте также: В Омской области произошло 550 пожаров из-за печей