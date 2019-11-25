Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 07:11 — REGNUM В ямальском городе Лабытнанги дети слепили надгробия в переулке Таёжный. В паблике «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте» развернулись жаркие споры об уместности подобных фигур.

Автор поста: Ирина Мостовая Vk.com/lbtinfo

Мнения ямальцев кардинально разделились. Одни пишут про крик души «бедных детей», другие сравнивают надгробия с элементами Хэллоуина.

«Кто то старался и лепил хоть это! Предлагаю марафон на самую креативную фигуру из снега!», — пишет автор поста.

Один из участников паблика заявил, что эти «могилы», часть крепости — как надгробия павшим в бою солдатам. В любом случае, необычное «творчество» многих задело за живое — 10 тысяч просмотров, более сотни комментариев.