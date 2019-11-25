Хабаровск, , 07:17 — REGNUM В Хабаровский край после циклона с мокрым снегом и дождём пришли сильные морозы, а с ними гололёд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Борьба с наледью и снегом в Хабаровске Khabarovskadm.ru

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Днём, 25 ноября, в регионе температура воздуха опустится до — 11 — — 17 градусов, ночью — до — 20.

Мокрые трассы мгновенно превратились в катки. Власти вынуждены были закрыть некоторые направления. Так, закрыт проезд на самой опасной трассе региона — Хабаровск — Лидога — Ванино. Закрыты трассы Хабаровск — Владивосток и Хабаровск — Находка, а также участки ещё нескольких региональных трасс.

Власти периодически то отменяют запреты на движение, то вновь их вводят, заявляя, что все силы брошены на борьбу с гололёдом. Тем не менее, гололёд на трассах сохраняется. В выходные на трассе Хабаровск — Лидога — Ванино «лоб в лоб» на скользком участке столкнулись две фуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в 10 районах Сахалина ожидается сильный гололёд в связи с резким похолоданием.