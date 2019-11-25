Благовещенск, , 07:10 — REGNUM Последствия аномального дождя и последовавшего за ним гололёда в Приамурье устраняются боевой техникой: с помощью танка военные помогли извлечь из кювета междугородний автобус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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Попавший в ДТП междугородний автобус заблокировал дорогу в посёлок Белогорье в окрестностях Благовещенска. Чтобы вытащить его из кювета, дорожные службы перепробовали всё, что было в их силах, но добиться результата не смогли. Тогда из Благовещенского военного училища военные пригнали танк Т-80БВ, который без затруднений поставил автобус на дорогу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье произошло уникальное природно явление: в ноябре прошёл аномальный дождь, чего здесь не бывало за весь период метеорологического наблюдения.