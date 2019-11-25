Екатеринбург, , 06:22 — REGNUM В Екатеринбурге неизвестные лица поджигают электрощиты, расположенные в многоэтажных домах. С таким явлением столкнулись жители района Уралмаш, пишут местные СМИ.

Е1.Ru сообщает, что в очередной раз горели щиты в домах № 58 и № 64 по ул. Бакинских Комиссаров. Перед этим горели щитки в домах на улицах Восстания, Победы и Ломоносова, которые находятся рядом друг с другом.

Некоторые местные жители считают, что щитки поджигают специально. Пожарные оперативно реагировали на все сигналы, возгорания ликвидированы.