Биробиджан, , 06:59 — REGNUM Триста часов обязательных работ отработает 37-летний житель Еврейской автономной области за прилюдное оскорбление главы городского поселения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

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Судом установлено, что утром 24 сентября 2019 года мужчина, находясь у здания администрации муниципального образования «Николаевское городское поселение», нецензурно высказался в адрес главы городского поселения, чем унизил его честь, достоинство и репутацию как представителя власти.

В суде мужчина признал вину и раскаялся. По ст. 319 (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей) суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Ростова-на-Дону, высказавший в адрес полицейского угрозы насилия, рискует получить реальный срок заключения.