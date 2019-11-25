Пекин, , 06:05 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в города Байсэ и Цзинси в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщает 25 ноября агентство Синьхуа.

Толчки были зафиксированы в 9:18 по Пекину Китайский сейсмологическим центром (CENC). Эпицентр толчков залегал по координатам 22,89 градуса северной широты и 106,65 градуса восточной долготы на глубине 10 км.

Как сообщалось ранее, ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» зафиксировала землетрясение магнитудой 4,4 на территории Китая в 260 км от Алма-Аты.

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