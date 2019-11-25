Курган, , 06:00 — REGNUM Подросток сгорел на крыше трансформаторной будки после того, как задел руками провода, сообщает 24 ноября «Курган.RU».

О возгорании трансформаторной подстанциив курганской СНТ «Мичуринец» очевидцы сообщили в МЧС Курганской области около 16:34. Пожар был быстро ликвидирован, а вскоре появились подробности трагедии. Как стало известно, на будку трансформатора залез подросток, который мгновенно сгорел от сильного поражения током: «напряжение трансформатора 6000 вольт».

Подробности трагедии выясняют следователи.