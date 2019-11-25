Кабул, , 06:01 — REGNUM Нападение на сотрудников миссии ООН в столице Афганистана решительно осуждает генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш. Об этом 24 ноября сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик в своем заявлении.

Гутерреш призвал афганские власти не жалеть сил для поиска нападавших.

Напомним, 24 ноября в Кабуле был взорван автомобиль ООН. В результате происшествия один сотрудник организации погиб, а двое — получили ранения. Всего было ранено пять человек.

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