Благовещенск, , 05:45 — REGNUM После аномального дождя, которого не бывало в Благовещенске в ноябре за весь период метеонаблюдений, убирать лёд на улицы города вышли молодёжные организации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Губернатор Приамурья призвал амурчан к предельной осторожности в гололёд

На выходные улицы города вышли очищать студенческие стройотряды, представители спортивных организаций, спортсмены клуба «Машина» и курсанты ДВОКУ. В основном добровольцев задействуют на подсыпке тротуаров и дворов, инвентарем, перчатками и песком добровольцев обеспечивает служба коммунального хозяйства, пишет АмурИнфо.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приамурья Василий Орлов призвал жителей к осторожности в период аномального погодного явления, которое не наблюдалось в Приамурье за весь период инструментального метеорологического наблюдения.