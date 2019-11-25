Южно-Сахалинск, , 05:38 — REGNUM После потепления и снежных циклонов на Сахалин придёт резкое похолодание. В связи с этим на острове прогнозируют сильный гололёд сразу в 10 муниципалитетах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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МЧС Сахалина разослала в муниципалитеты экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Сообщается, что все необходимые силы и средства для борьбы с обледенением имеются и находятся в готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, в различных регионах ДФО власти дают рекомендации жителям, как пережить гололёд без травм и увечий. В частности, мэрия Благовещенска рекомендует горожанам брать с собой на прогулку соль и самостоятельно солить снег и лёд. На сайте мэрии Магадана власти опубликовали рекомендации горожанам: расслаблять ноги при ходьбе по обледенелым улицам.

Во Владивостоке, где жители постили видео о том, как они добираются на работу на коньках по обледенелым улицам, накануне визита полпреда Юрия Трутнева нашлись и техника, и песок, городские улицы тщательно посыпают, а чиновники мэрии включились в борьбу с гололёдом. В Хабаровске переполнены травмпункты — на обледенелых улицах люди ломают руки, ноги и рёбра.