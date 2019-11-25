Южно-Сахалинск, , 05:29 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова взяла на личный контроль ситуацию с выселением десятков семей с детьми из муниципального общежития в Южно-Сахалинске, где несколько дней назад покончила с собой многодетная мать, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Десятки семей могут оказаться на улице без жилья в Южно-Сахалинске

«Взяла на личный контроль ситуацию в Южно-Сахалинске. Возможно, что законных оснований для проживания в муниципальном общежитии у людей с детьми нет, но кроме закона есть ещё справедливость и сострадание», — написала Татьяна Москалькова на своем официальном сайте.

Москалькова поручила уполномоченному по правам человека на Сахалине Сергею Седову выехать на место, разобраться в ситуации, оказать всевозможное содействие.

Также омбудсмен готовит обращение к губернатору Сахалина Валерию Лимаренко с просьбой выделить семьям жилплощадь из фонда временного жилья. Москалькова настаивает на том, чтобы власти Сахалина незамедлительно занялись обеспечением жильём всех семей, оказавшихся в критической ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске, в муниципальном общежитии, покончила с собой многодетная мама. Трое её детей находились в этот момент там же, четвёртый, сын подросток, живёт у бабушки. Власти Южно-Сахалинска немедленно принялись опровергать версию о том, что женщина покончила с собой из-за того, что её и её детей мэрия собралась выселить на улицу. Однако, как выяснили депутаты, под угрозой выселения на мороз оказались ещё 49 семей с детьми, проживающие в этом же общежитии. Депутаты вызвали для отчета в думу мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Юристы говорят, что шансов по закону остаться в общежитии и не быть выселенными на улицу у людей нет.