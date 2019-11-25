Магадан, Магаданская область, , 05:12 — REGNUM Синоптики Магаданской области предупредили жителей об опасности схода лавин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Джон Сингер Сарджент. Сход лавины. 1911

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ФГБУ «Колымское УГМС» прогнозирует, что 25 ноября существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в столицы Колымы и её окрестностях из-за снежных завалов и повышенных температур. Сход лавин может повредить строения, линии электропередач. Особенно травмоопасно находиться в лавиноопасных местах спортсменам, туристам и охотникам.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 по 17 ноября в некоторых районах Камчатки прогнозировали сход лавин.