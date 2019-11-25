Чеджу, Южная Корея, , 05:12 — REGNUM Шхуна с четырнадцатью рыбаками на борту затонула в районе южнокорейского острова Чеджу, 25 ноября сообщает агентство Yonhap.

Спасатели нашли семерых членов команды. Операция по поиску людей продолжается. Действия спасателей затруднены сильным ветром и волнами высотой до четырех метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября у берегов китайской провинции Фуцзянь затонуло тайваньское грузовое судно после столкновения с неизвестным кораблем. Семь членов экипажа были спасены и еще двое числятся пропавшими без вести.

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