Петропавловск-Камчатский, , 04:38 — REGNUM Камчатский краевой суд обязал учреждение здравоохранения — Камчатскую краевую больницу — выплатить компенсацию морального вреда пациентке за неправильно поставленный диагноз, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Осенью 2017 года жительница Камчатки попала в ДТП, результатом которого стали закрытая черепно-мозговая травма и перелом левой скуловой кости. Такой диагноз был поставлен в травмпункте. Женщину направили в Краевую больницу. Но там ей не только отказали в госпитализации, но и не сделали никаких назначений. Ей просто рекомендовали обратиться в отделение челюстно-лицевой хирургии. Предположения о черепно-мозговой травме в Краевой больнице нейрохируг вообще отверг. Никаких деструктивных изменений костей также не обнаружили.

В итоге мытарства женщины затянулись почти на два года, у неё ухудшилось зрение, ей пришлось пережить несколько операций.

Решением краевого суда больница заплатит пациентке 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Камчатки регулярно выплачивает колоссальные деньги пациентам, ставшим жертвами недобросовестных медиков в больницах Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Вилючинского районов и других муниципалитетов полуострова. Качество здравоохранения на Камчатке — один из самых болезненных вопросов. Врачей не хватает, либо их квалификация не выдерживает никакой критики.