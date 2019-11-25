Владивосток, , 03:41 — REGNUM Удар стихии пришёлся на центральные и северные районы Приморья, где выпало до 100 мм осадков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Больше всего снега в Приморье выпало в Яковлевском, Чугуевском, Спасском, Кавалеровском районах и городе Арсеньеве. В настоящее время специальная техника чистит перевалы, посыпает дороги песком и смесью.

«На дорогах края работают 120 единиц техники. Дороги обрабатывают реагентами — противогололедными материалами, сыпят песко-соляную смесь и чистят горные перевалы», — сообщили в Примавтодоре.

Дороги Владивостока и пригородные трассы очищены от снега. На случай ухудшения погоды техника находится в дежурном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, жилищная инспекция Владивостока начала привлекать к ответственности управляющие компании, не справившиеся с уборкой снега в установленные нормативные сроки.