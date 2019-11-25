Биробиджан, , 03:07 — REGNUM Превышение радиационного фона над естественными показателями в Еврейской автономной области в настоящее время не выявлено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в территориальном подразделении Роспотребнадзора.

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Мониторинг радиационной обстановки ведётся в Еврейской АО после информации, опубликованной в некоторых интернет-изданиях, утверждающих об имевшем место в Южно-Китайском море ядерном инциденте.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные не зафиксировали всплеска радиационной активности в районе предполагаемого подрыва ядерного устройства в Южно-Китайском море.