Браззавиль, , 03:13 — REGNUM 29 человек стали жертвами крушения самолета Dornier-228, произошедшего востоке Демократической Республики Конго. Об этом 24 ноября сообщает портал Actualite.

Ранее сообщалось о 24 жертвах падения самолета. Еще 16 человек получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Гома Демократической Республики Конго самолет авиакомпании Busy Bee рухнул на жилые дома спустя три минуты после взлета. На борту находились 17 пассажиров и два пилота. Вероятно, что среди погибших есть и жители домов, на которые упал самолет.

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