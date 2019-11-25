Владивосток, , 02:40 — REGNUM За день до гибели младенца во Владивостоке, комиссия по делам несовершеннолетних побывала у неадекватной матери, но не выявила причин для беспокойства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Обеспокоенный поведением свой супруги в отношении ребёнка, комиссию по делам несовершеннолетних вызвал отец погибшего впоследствии ребёнка. Специалисты ПДН посетили квартиру, пообщались с женщиной, однако не выявили никаких причин для беспокойства. На следующий день женщина, в порыве ярости, выбросила младенца в окно с 8 этажа, который, при ударе о землю, погиб.

Следственные органы в отношении специалистов ПДН возбудили уголовное дело.

«Учитывая обстоятельства случившегося, следствием организована доследованная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ по факту возможного непринятия надлежащих мер должностных лиц, осуществляющих проверку по заявлению отца ребёнка о возможных агрессивных действиях со стороны супруги», — сообщили в СУ СК РФ по Приморью.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке женщина выбросила грудного ребёнка в окно 8 этажа, при ударе о землю ребёнок погиб. Женщина взята под стражу.