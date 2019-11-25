Париж, , 02:27 — REGNUM Четыре человека погибли в результате паводков во французском департаменте Вар, 25 ноября сообщает телеканал BFMTV.

В коммуне Таннерон были обнаружены тела супружеской пары, которую считали пропавшей без вести. Ранее сообщалось о двух жертвах стихии. Помимо этого, в коммуне Сент-Антонен-дю-Вар спасатели ведут поиск пожилого мужчины.

Напомним, из-за наводнений в двух департаментах на юго-востоке Франции был объявлен красный уровень угрозы, позже пониженный до оранжевого.

Читайте ранее в этом сюжете: Турция оказала помощь сомалийцам, пострадавшим от наводнения