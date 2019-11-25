Сыктывкар, , 02:27 — REGNUM Следственно-оперативная группа приступила к проверке после задымления в нефтешахте в Коми, внутри которой находятся двенадцать работников предприятия. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по республике.

На месте происшествия продолжается спасательная операция. Работают экстренные оперативные службы. 33 работника объекта выведены на поверхность. Еще девять находятся под землей на безопасном расстоянии от места задымления. Данных о состоянии трех оставшихся в шахте рабочих нет.

Напомним, сообщение о задымлении в уклонном блоке нефтешахты №1 нефтешахтное производственное предприятие «Яреганефть» поступило около 20.35 по московскому времени.

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