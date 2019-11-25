Мадрид, , 00:49 — REGNUM Небольшая подводная лодка с 3 000 кг кокаина на борту задержана у берегов западной испанской провинции Понтеведра, сообщает 24 ноября Reuters со ссылкой на СМИ Испании.

«Рано утром в результате международной операции удалось обнаружить небольшую подводную лодку (около 20 метров) с пляжем Хио в провинции Понтеведра», — сообщил источник в правительстве Испании.

По данным СМИ, на борту субмарины находится около трех тонн кокаина, однако подтверждения этой информации от официальных источников пока не поступало, так как задержанная подлодка все еще находится под водой и правоохранители не могут проинспектировать ее груз.

Сообщается также, что в ходе операции были задержаны два подозреваемых по делу южноамериканца, еще одному удалось скрыться. Очередную попытку поднять на поверхность лодку власти предпримут в понедельник.

Ранее ИА REGNUM сообщало об изъятии крупной партии наркотиков в испанской провинции Валенсия.

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