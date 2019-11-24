Йошкар-Ола, , 22:52 — REGNUM В отношении ранее судимого жителя Йошкар-Олы вынесен приговор за покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Он получил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Марий Эл.

Суд установил, что мужчина разместил более 20 «закладок» с наркотическим веществом на территории гаражного кооператива. При этом он был в сговоре с неустановленным лицом. «Тайники» он сфотографировал на свой мобильный телефон, после чего его задержали.

Всего у мужчины было обнаружено и изъято 34 свертка, общий вес которых составил 226,99 грамма, что квалифицируется как особо крупный размер.

Как сообщало ИА REGNUM, нарколаборатория была обнаружена сотрудниками полиции в посёлке Обуховец в Тосненском районе Ленобласти. При обыске было обнаружено и изъято более двух тонн синтетического наркотика, 5,8 тонны полуфабриката наркотических веществ и 80 тонн прекурсоров. По предварительным подсчётам, прибыль от реализации готового наркотика могла составить около 7 млрд рублей. На месте были задержаны три человека.