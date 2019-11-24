Киев, , 21:18 — REGNUM Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко рассказал о подробностях аварии, в которую попал уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба. Об этом 24 ноября он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, 24 ноября в 13.30 в селе Чабаны Киевской области в легковой автомобиль Toyota, за рулем которого находился Кулеба, врезался на перекрестке микроавтобус Volkswagen.

Авария произошла вследствие нарушения правил дорожного движения детского омбудсмена, который не остановился на красный сигнал светофора.

«В результате аварии как водители, так и два пассажира (из них один ребенок) второго транспортного средства получили травмы (госпитализированы). Нужно помнить, что контроль автомобиля, это ответственный процесс, и любое нарушение может плохо закончиться для всех участников аварии», — заявил Геращенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о происшествии сообщила певица и лидер общественного движения «Живи» Оксамита Новачук, разместив информацию о произошедшем в социальной сети Facebook.

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