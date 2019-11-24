Екатеринбург, , 20:43 — REGNUM В Екатеринбурге правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента, в результате которого анкеты с персональными данными соискателей работы в Уральском банке реконструкции и развития оказались на улице в куче мусора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

«По данному факту полицией Екатеринбурга организована проверка, в рамках которой устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о том, что анкеты граждан с адресами и телефонами были найдены прохожими на улице, появилась в социальных сетях. В самом банке пообещали разобраться и выяснить, каким образом документы с персональными данными оказались выброшены на улицу.

По одной из версий, которая также распространялась в соцсетях, это произошло после ограбления сотрудника бака, у которого отняли сумку с анкетами.

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