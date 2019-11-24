Оренбург, , 16:45 — REGNUM В Оренбургской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса погибли шесть человек, видео с места аварии опубликовано в YouTube.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло утром 24 ноября возле посёлка Чистого. По предварительным данным, водитель минивэна выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

В результате погибли шесть человек, в том числе ребенок. Еще два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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