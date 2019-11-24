Светловодск, , 15:50 — REGNUM Акцию «Украденное тепло» начали жители Светловодска в Кировоградской области Украины, перекрыв автотрассу с требованием дать отопление. Трансляцию события 24 ноября вело местное издание «Светловодск».

В городе из-за отсутствия тепла были закрыты школы и детские сады. Предприятие, занимающееся теплоснабжением города, задолжало компании «Нафтогаз Украины» 3,7 миллиона долларов. 1 ноября судом был снят с должности мэр города.

В протестной акции приняли участие несколько десятков человек. Люди перекрыли автотрассу, пропуская только автомобили спецслужб. На автотрассе образовался многокилометровый затор.

Подобная акция проходит в городе уже в третий раз, но проблема с теплоснабжением до сих пор не снята. В городе проживает около 46 тыс. человек, при этом метеорологи прогнозируют в ночь на 25 ноября понижение температуры от нуля до — 6 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приезде главы правительства Украины Алексея Гончарука в Львовскую область. Поводом для приезда стал срыв отопительного сезона в двух городах региона.

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