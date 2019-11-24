Сантьяго, , 19:20 — REGNUM Чилийская журналистка Альбертина Мартинес, разоблачавшая нарушения прав демонстрантов военными и полицией во время массовых антиправительственных протестов, была обнаружена мёртвой в своём доме в Сантьяго. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

Отмечается, что на теле журналистки найдены следы насильственной смерти.

С самого начала массовых антиправительственных протестов в середине октября Мартинес освещала случаи нарушения прав протестующих карабинерами и военными при разгоне демонстраций.

Общественные организации по противодействию насилию в отношении женщин уже осудили убийство.

Прокуратура Чили заявила о начале расследования по факту преступления.