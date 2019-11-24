Оренбург, , 15:16 — REGNUM В Оренбуржье прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела по факту гибели шестерых человек в столкновении фуры и микроавтобуса. Контроль осуществляет прокурор Оренбургского района, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Следователи выясняют обстоятельства трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября рано утром на трассе Акбулак — Оренбург столкнулись минивэн и фура. Погибли пять взрослых людей и шестилетний мальчик. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Уже известно, что трагедию спровоцировал водитель микроавтобуса, который выехал на встречную полосу. После столкновения автобус превратился в груду железа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье после смертельного ДТП возбудили уголовное дело