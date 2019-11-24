Кабул, , 14:36 — REGNUM Девять мирных жителей погибли, ещё пять пострадали в результате авиаудара ВВС международной коалиции, возглавляемой США, по провинции Фарах на западе Афганистана. Об этом 24 ноября сообщил афганский телеканал 1TV.

Авианалёт произошёл в ночь на 24 ноября в деревне Гаджгин (Gajgin) в уезде Пушт-и-Род (Pusht-i-Rod). Сообщается, что среди пяти пострадавших есть ребёнок. Трое пострадавших были госпитализированы в больницу в провинции Герат.

Власти провинции Фарах обратились к правительству с просьбой провести расследование обстоятельств авианалёта и предпринять срочные меры для прекращения подобных инцидентов в будущем.

Со стороны коалиции никаких комментариев по поводу авиаудара до настоящего времени не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало об увеличении числа авиаударов американскими военными по территории Афганистана.

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