Нягань, Югра, , 14:15 — REGNUM Троих детей и двух взрослых спас из загоревшегося аварийного дома участковый в городе Нягань в Югре. Об этом 24 ноября сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Участковый уполномоченный ОМВД России по Нягани лейтенант полиции Владимир Александров заметил густой дым над одним из домов во время патрулирования улиц. Он немедленно бросился к дому, и, приблизившись, услышал крики людей из горящего строения.

Александров выбил дверь дома и вывел троих детей и двух взрослых. Как рассказала Волк, после того, как люди были спасены, хозяйка дома вспомнила, что внутри здания остался сертификат на переселение из ветхого жилья и кинулась в горящий дом за документом. Женщине удалось схватить сертификат, но выйти из дома сил у неё не хватило, она упала. Участковый не растерялся и вытащил женщину из пламени, прикрыв одеждой.

Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются. Со слов жильцов, причиной пожара мог послужить взрыв обогревателя, находившегося в одной из комнат.

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