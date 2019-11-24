Багдад, , 14:04 — REGNUM ВВС Ирака нанесли удары по позициям боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Салахуддин, об этом 24 ноября сообщает Al Arabia.

В результате спецоперации было уничтожено укрытие террористов, все находящиеся внутри боевики были ликвидированы. Количество убитых бандитов пока неизвестно.

Напомним, власти Ирака еще в декабре 2017 года заявили о полной победе над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), несмотря на это, боевики продолжают активную деятельность на территории страны.

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