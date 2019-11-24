Варшава, , 14:06 — REGNUM Вечером 23 ноября в населенном пункте Надзежув в Опольском воеводстве в Польше произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio.

Как сообщает сотрудница Управления противопожарной службы города Ополе Эльжбета Залевская, «огнем были охвачены одна из квартир на первом этаже и чердак. Два человека погибли, трое были ранены».

Так пожарные нашли в здании двух мужчин в возрасте 70 и 40 лет без признаков жизни. Несмотря на оказание им немедленной медицинской помощи, врачам не удалось вернуть их к жизни. Трое человек были ранены, в их числе ребенок.

«Жители, которых мы успели эвакуировать, на данный момент размещены в пунктах временного проживания. Причины и обстоятельства пожара в данный момент выясняют сотрудники полиции и прокуратуры», — сообщила Эльжбета Залевская.