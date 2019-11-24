Анкара, , 14:06 — REGNUM Солдат вооруженных сил Турции погиб в дорожно-транспортном происшествии на севере Сирии, об этом 24 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Министерство иностранных дел страны выразило соболезнование относительно трагедии. Подробности происшествия пока не раскрываются.

Вооруженные силы Турции 9 октября 2019 года вторглись на территорию Сирию для борьбы с курдскими повстанцами, которые раньше находились под защитой Соединенных Штатов.

Анкара обвиняет сирийских курдов в террористической деятельности, а ее борьбу с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не признает.

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