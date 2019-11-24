Кабул, , 13:38 — REGNUM Восемь силовиков погибли, ещё трое пострадали при нападении террористов на контрольно-пропускной пункт (КПП) в Афганистане. Об этом 24 ноября сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что боевики радикального террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали два КПП в уезде Каджран в провинции Дайкунди. Нападение произошло в ночь на 24 ноября, завязалась перестрелка силовиков с террористами, которая продолжалась четыре часа.

В результате нападения погибли восемь силовиков, обеспечивающих безопасность в регионе, в том числе военнослужащие и сотрудники полиции. Три человека получили ранения.

Как заявил представитель правительства провинции Сакини Эхсани, нападавшие тоже понесли потери, но информация о количестве ликвидированных террористов не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о масштабной операции против террористов в афганской провинции Кундуз, которую начали силовики Национальных сил безопасности и обороны Афганистана.

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