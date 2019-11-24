Оренбург, , 13:05 — REGNUM В Оренбургской области возбудили дело после ДТП, в результате которого погибли шестилетний ребёнок и пятеро взрослых. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК России. Эта норма предусматривает ответственность за нарушение Правил дорожного движения, которое повлекло гибель двоих и более граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла рано утром 24 ноября на трассе Акбулак — Оренбург. Погибли шесть человек, в том числе ребёнок. Два человека попали в тяжёлом состоянии в больницу.

По первым данным, водитель минивэна выехал на «встречку». Там он столкнулся с грузовиком.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа причина смертельного ДТП под Оренбургом