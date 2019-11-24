Нур-Султан, , 12:33 — REGNUM Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в центре Нур-Султана, сообщили 24 ноября в пресс-службе департамента полиции города.

В ведомстве уточнили, что авария произошла 24 ноября в 6 часов 45 минут (3:45 мск). По предварительной версии, водитель автомобиля ВАЗ-21 099 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Camry.

В результате столкновения погибли 19 летний водитель ВАЗ, а также двое пассажиров 1997 и 1983 годов рождения. С различными травмами госпитализированы водитель Toyota Camry и пассажир ВАЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в Кызыл-Орде автомобиль Toyota Camry врезался в автобусную остановку на проспекте Назарбаева. В результате ДТП погибли три человека, которые находились на остановке.

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