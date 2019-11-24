Ростов-на-Дону, , 12:30 — REGNUM В международном аэропорту Ростова-на-Дону после экстренной посадки скончался второй пассажирского самолета, который летел из Москвы в Анапу. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Известно, что пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту «Платов» в Ростове-на-Дону из-за того, что во время полета второму пилоту стало плохо.

После приземления второму пилоту была оказана медицинская помощь, однако спасти его не удалось — мужчина скончался.

Сейас самолет готовят к вылету в Анапу.