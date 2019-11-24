Париж, 24 ноября 2019, 12:32 — REGNUM Два человека числятся пропавшими без вести, ещё двое пострадали в результате наводнений, вызванных сильными ливнями на юге Франции. Об этом 24 ноября сообщила радиостанция France Info.

Максим Мофра. Наводнение. 1886
Максим Мофра. Наводнение. 1886

По предварительной информации, один из пропавших без вести упал в бурный поток воды в департаменте Вар из-за опрокидывания лодки спасателей, второго пропавшего унесло водой при выходе из дома.

В департаменте Приморские Альпы спасатели вытащили из-под обвала 78-летнего мужчину, а в Ницце госпитализирована женщина, попавшая под неожиданно появившуюся на побережье высокую волну.

Утром 24 ноября во французских департаментах Вар и Приморские Альпы был введён «оранжевый» уровень вместо предыдущего «красного», который ввели на юге страны из-за угрозы наводнений. При этом синоптики предупредили, что дожди будут продолжаться.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении «оранжевого», предпоследнего, уровня метеоопасности из-за ливневых дождей в 11 регионах Франции.

Читайте ранее в этом сюжете: Оранжевый уровень метеотревоги введён во Франции из-за угрозы наводнений