Екатеринбург, , 11:46 — REGNUM В Екатеринбурге отдел СКР по Верх-Исетскому району начал проверку по факту гибели гражданина 1991 года рождения от пули, выпущенной полицейским при оказании со стороны задержанного активного сопротивления стражам порядка. Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления СКР.

Следователи устанавливают и опрашивают очевидцев инцидента. На месте работает следственная группа, в которую входят как сотрудники райотдела СКР, так и представитель отдела криминалистики регионального управления. Выясняются обстоятельства задержания погибшего и правомерность действий стража порядка.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Екатеринбурга погиб рано утром 24 ноября. Перед этим полицейские задержали его за хранение нарковеществ, но он попытался скрыться, а затем стремился отнять у полицейского оружие. В итоге гражданин получил пулю в живот и погиб.

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