Самара, , 12:02 — REGNUM Один человек пострадал в результате хлопка бытового газа в многоквартирном жилом доме в Самаре. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Информация о хлопке газа поступила в региональное ведомство в 10:31 (09:31 мск). Хлопок произошёл в жилом доме в Красноглинском районе Самары на улице Академика Кузнецова.

На месте происшествия спасатели установили, что взорвался газовый баллон для портативных газовых приборов емкостью 200 мл. После взрыва произошло возгорание на площади один кв. метр, которое было ликвидировано до приезда пожарных.

В результате происшествия пострадал 78-летний мужчина, он получил ожоги рук и лица и был направлен в Самарскую городскую клиническую больницу № 1 им. Пирогова. Эвакуация жильцов дома не проводилась, конструкции жилого дома повреждены не были.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве газа в автомобиле у торгового центра в Самаре.

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