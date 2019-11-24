Екатеринбург, , 11:36 — REGNUM В Екатеринбурге применивший табельное оружие против сопротивлявшегося задержанного сотрудник полиции получил травмы. У него травмирована рука и сотрясение головного мозга, сообщает свердловское управление СКР.

Полицейский был доставлен с этими травмами в больницу. Там ему оказали медицинскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 24 ноября задержанный по подозрению в хранении нарковеществ гражданин 1991 года рождения попытался скрыться, а затем вступил в схватку с поймавшим его сотрудником полиции и попытался отобрать у него оружие. После предупредительного выстрела страж порядка смертельно ранил ему живот.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге полицейский расстрелял молодого человека