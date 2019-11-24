Ростов-на-Дону, , 11:26 — REGNUM Самолёт, совершавший рейс из Москвы в Анапу совершил экстренную посадку в аэропорту «Платов» города Ростова-на-Дону из-за ухудшения самочувствия у пилота. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба аэропорта.

Из Москвы самолёт вылетел в 08:40 и должен был совершить посадку в Анапе, но у второго пилота произошло резкое ухудшение самочувствия и командиром экипажа было принято решение об экстренной посадке в аэропорту Ростова-на-Дону.

Самолёт благополучно совершил посадку, пилот был передан врачам-реаниматологам. Пассажиры находятся в самолёте в ожидании дальнейшего решения авиакомпании.

Позднее стало известно, что пилота спасти не удалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приземлении в московском аэропорту «Внуково» самолёта с неисправным шасси.

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