Хабаровск, , 11:10 — REGNUM Более 20 детей в детском психоневрологическом интернате заболели кишечной инфекцией в посёлке Берёзовка под Хабаровском. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Среди воспитанников регионального госучреждения «Хабаровский детский психоневрологический интернат» было зафиксировано 26 случаев острой кишечной инфекции. Шестеро детей были госпитализированы в детскую краевую клиническую больницу, остальные заболевшие дети находятся в изолированном инфекционном блоке интерната.

У заболевших детей выделен норовирус. При проведении эпидемиологического расследования специалистами были обнаружены нарушения законодательства по санитарным требованиям на пищеблоке. Взяты пробы воды и пищи, обследован персонал пищеблока.

На настоящее время новых случаев заболевания не отмечено. Все дети получают квалифицированную медицинскую помощь и находятся под наблюдением врачей. Расследование обстоятельств возникновения вспышки инфекции продолжается. В интернате живут дети в возрасте от 4 до 18 лет, утратившие частично либо полностью способность к самообслуживанию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом отравлении детей в психоневрологическом интернате под Хабаровском.

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