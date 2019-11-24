Екатеринбург, , 10:49 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудник полиции применил табельное оружие против гражданина 1991 года рождения. Молодой человек оказал при задержании сопротивление стражам порядка, заявил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Инцидент произошёл рано утром на улице Халтурина. Гражданин был задержан за хранение нарковеществ. Он не стал проходить медобследование, а затем попытался скрыться. Полицейский догнал его и между ними завязалась борьба. После предупредительного выстрела сотрудник полиции открыл огонь на поражение.

Мужчина погиб. По данным Горелых, полицейский применил оружие правомерно.