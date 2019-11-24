Самара, , 10:36 — REGNUM Три человека погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля и нефтевоза под Самарой. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Авария произошла на 59-м километре автотрассы Р-178 «Ульяновск — Димитровград — Самара» возле населённого пункта Жареный Бугор. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Kia Sportage выехал на встречную полосу и столкнулся с нефтевозом Scania, гружёным 22 тоннами нефти.

От удара нефтевоз съехал в кювет, опрокинулся, загорелась кабина грузовика. Разгерметизации цистерны и разлива нефтепродуктов не произошло. В результате ДТП погибли водитель и пассажирка Kia Sportage и водитель нефтевоза.

На месте аварии работают сотрудники экстренных служб. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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